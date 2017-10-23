Компания "BP" обсудила с министром нефти Ирака ситуацию в Киркуке

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Британская нефтегазовая компания BP подтвердила, что во время встречи с министром нефти Ирака Джаббаром аль-Луайби в Багдаде обсуждались положение дел в провинции Киркук и возможное сотрудничество, сообщил РИА Новости пресс-секретарь BP.

"BP имеет длительный опыт работе в Киркуке, как в свои ранние годы, так и в последние годы, когда мы осуществляли техническую поддержку Северной нефтяной компании (NOC), которая закончилась в 2015 году. Сегодня мы встречались с министром нефти Ирака в Багдаде по ряду вопросов, одним из них был Киркук, наша потенциальная поддержка и обсуждение текущей ситуации", — сообщил пресс-секретарь.

В Иракском Курдистане 25 сентября без одобрения Багдада прошел референдум о независимости, на нем за отделение от Ирака проголосовали около 93% курдов. Проведение референдума привело к обострению спора центра и автономии о принадлежности ряда территорий, в частности нефтеносной провинции Киркук, которая не входит по конституции в автономию, но фактически последние годы контролировалась курдами.