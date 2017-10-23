Власти Таиланда призвали воздержаться от алкоголя в дни кремации короля

БАНГКОК, 23 окт — РИА Новости. Департамент общественного здоровья министерства здравоохранения Таиланда призвал в понедельник граждан страны к воздержанию от алкоголя в течение периода траурных церемоний и кремации останков покойного короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX) с 25 по 29 октября.

Сообщение с призывом к воздержанию от употребления алкогольных напитков было опубликовано департаментом в виде рассылки в социальных сетях. Употребление алкоголя в соответствии с традициями буддизма, основной религии в Таиланде, считается греховным деянием. В дни религиозных праздников в стране обычно полностью запрещают продажу алкоголя.

Тем не менее, рекомендация департамента общественного здоровья не является запретом, пояснил на пресс-брифинге в Бангкоке в понедельник официальный представитель департамента доктор Асанг Рыаячин.

"Продажа алкогольных напитков не будет запрещена даже в день королевской кремации. Мы рекомендуем воздержаться от алкоголя в эти траурные дни, но это дело совести каждого. Давайте сделаем это в память о любимом монархе!" — сказал Рыаячин.

Определение режима работы в траурные дни увеселительных заведений, в которых подаются алкогольные напитки, власти Таиланда доверили административным органам провинций и городов, в том числе курортных зон, а также владельцам самих увеселительных заведений. Никаких запретительных мер в этой сфере не предполагается, сообщил в воскресенье в телевизионном выступлении пресс-секретарь правительства генерал Сансен Кеокамнет.

По сообщениям СМИ, операторы большинства увеселительных заведений в Бангкоке и ближайших к столице провинций объявили о закрытии своих ресторанов, кафе и баров на один день, 26 октября, день кремации останков покойного короля.

В туристических зонах, в том числе в курортном городе Паттайя, на острове Пхукет, в курортных городах Хуа Хин и Ча-Ам, в провинциях Пханга и Краби многие заведения развлекательной индустрии также будут закрыты в четверг, 26 октября. В провинции Канчанабури, в плавучих отелях на реке Квай, куда регулярно ездят на экскурсии из Паттайи российские туристы, с 25 по 29 декабря не будут проводиться вечерние дискотеки, обычно входящие в программу.

Министерство туризма и Управление по туризму Таиланда (ТАТ) в заявлениях, опубликованных на интернет-сайтах обеих организаций, призывают иностранных туристов уважать чувства населения Таиланда в дни прощания с усопшим монархом, при жизни пользовавшимся огромным уважением народа страны. Туристам не обязательно следовать траурному дресс-коду, обязательному 26 октября для местных жителей, которые в этот день наденут одежду черного цвета, но им не следует в эти дни одеваться излишне ярко и броско, говорится в заявлении Управления по туризму.

Национальная полиция Таиланда подтвердила в понедельник полный запрет на использование дронов с видеокамерами 25-29 октября в пределах круга с диаметром 19 километров вокруг Главной площади Бангкока, Санам Луанг, на которой пройдут прощальные церемонии и кремация. Подняться в воздух разрешат только беспилотникам телеканалов правительственного медиа-пула, которые будут участвовать в прямой трансляции траурных мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, распространенном в понедельник.

Необходимость напоминания о запрете полетов беспилотников вызвана тем, что в воскресенье, во время генеральной репетиции шести церемониальных королевских процессий, которые пройдут на Главной площади (Санам Луанг) в траурные дни, в воздухе были замечены дроны, принадлежащие частным лицам, в том числе туристам.

В понедельник также были окончательно определены часы работы магазинов 26 октября. Все круглосуточные магазины сети 7/11 закроются в 14.30 и откроются вновь в полночь. Большинство гипермаркетов и больших универмагов закроются в 14.00 и 15.00, в зависимости от того, к какой сети они принадлежат.

Король Пхумипхон Адулъядет скончался 13 октября 2016 года на 89 году жизни. Он царствовал в Таиланде 70 лет. После кончины монарха, пользовавшегося огромным уважением и любовью населения, в стране был объявлен годичный траур. Тело покойного короля в специальной церемониальной урне было выставлено в тронном зале Дусит Маха Прасат Большого королевского дворца для массового прощания подданных. С 19 октября 2016 по 5 октября 2017 года с усопшим монархом попрощались более 12 миллионов человек.