Словакия становится "проевропейским островом", заявили в Братиславе

ПРАГА, 23 окт — РИА Новости, Александр Куранов. Словакия становится своего рода проевропейским островом в Центральной Европе, заявил в понедельник премьер Роберт Фицо, реагируя на результаты парламентских выборов в Чехии.

Проходившие в пятницу-субботу выборы в нижнюю палату чешского парламента, набрав 29,64% голосов и в два с лишним раза опередив ближайших конкурентов, выиграло центристское движение ANO, возглавляемое долларовым миллиардером Андреем Бабишем и имеющее весьма размытую политическую программу.

В ведущую четверку вошли еще два несистемных политических образования: Пиратская партия (10,79%) и движение "Свобода и прямая демократия" (СПД, 10,64%). Как и ANO, они выступают, в том числе, за усиление роли национальных политических институтов в ЕС и за ослабление роли Брюсселя. Традиционные правые и левые партии получили от 5% до 8% голосов. Лишь Гражданская демократическая партия сумела набрать 11,32%.

"Я никогда не позволял себе комментировать внутриполитическую жизнь в других странах и сейчас не буду этого делать. Позволю себе лишь прокомментировать политическую жизнь в Словакии. С большой радостью я хочу констатировать, что мы становимся своего рода проевропейским островом в этом регионе Европы", — заявил Фицо после совместного заседания с президентом республики Андреем Киской, председателем парламента Андреем Данко и вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. Его выступление транслировал интернет-телеканал Tablet.

На встрече ведущих словацких политиков, по словам Фицо, обсуждалась, прежде всего, внешняя политика республики, в частности, вопрос о вхождении Словакии в так называемое "ядро" реформирующегося Евросоюза.