Саакашвили возмутило заявление о финансировании митинга в Киеве

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Экс-президент Грузии, лидер украинского "Движения новых сил" Михаил Саакашвили возмущен заявлением властей, что митинг у здания Верховной рады Украины финансируют бывшие члены Партии регионов, лидером которой был бывший украинский президент Виктор Янукович.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил бывшего депутата от Партии регионов Владимира Олейника в финансировании палаточного городка у парламента, а действующих депутатов — в получении этих денег. Позже Олейник заявил, что по его просьбе украинские бизнесмены передели 150 тысяч гривен (более 5,6 тысячи долларов) для митингующих, которые разбили палаточный городок. По его словам, "это деньги не за Михо (Саакашвили — ред.), а против Порошенко (президента Украины Петра Порошенко)".

"Сегодня я слышал, как Аваков выдал, что какой-то регионал, оказывается, финансирует акцию перед Верховной радой. Извините, Порошенко был основателем Партии регионов. Когда она была у власти, я был персоной нон-грата и Янукович тогда ни разу со мной официально не встретился, когда я был президентом Грузии. И эти бывшие регионалы будут меня обвинять в том, что нас поддерживают регионалы? Любая наглость имеет свои пределы" — сказал Саакашвили журналистам, видео общения он выложил на своей странице в Facebook.

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В четверг Рада приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

Тогда же организаторы митинга заявили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.

В субботу внефракционный депутат Юрий Деревянко заявил, что акция протеста разделилась на два сектора: военный и гражданский. Вместе с тем в ходе митингов произошли несколько стычек, есть пострадавшие с обеих сторон.