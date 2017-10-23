В Латвии около 400 человек участвовали в митинге в защиту русских школ

РИГА, 23 окт — РИА Новости. Около 400 человек приняли участие в митинге в защиту русских школ в Латвии, который состоялся в понедельник у здания министерства образования и науки республики в Риге, передает корреспондент РИА Новости.

В начале октября министр образования Латвии Карлис Шадурскис заявил, что в 2020 году все школы нацменьшинств должны быть переведены полностью на латышский язык обучения. В Латвии только один государственный язык — латышский, остальные имеют статус иностранных. При этом русский является родным почти для 40% населения. В республике работают 313 средних школ и 22 вечерних. Из них, по данным министерства образования, 107 школ осуществляют билингвальные программы обучения: 60% предметов — на латышском, 40% — на языке национальных меньшинств (русском, украинском, польском), в том числе 99 — на русском.

Митинг, целью которого был протест против инициативы Шадурскиса, проходил спокойно, основной заботой полиции была регулировка движения на улице. При этом мероприятие вызывало большой интерес у иностранных туристов.

Несколько активистов объявили участникам акции, что Шадурскис пригласил их на переговоры, однако они отказались, потребовав разговора непосредственно на митинге. Никто из представителей министерства образования к участникам митинга так и не вышел.

В мероприятии приняли участие экс-депутаты Сейма Латвии и действующие депутаты Европарламента — Андрей Мамыкин и Татьяна Жданок.

Ряд русских организаций Латвии ранее обратились с открытым письмом к премьер-министру Марису Кучинскису, выражая недовольство инициативой о переводе школ на латышский язык обучения, которая была поддержана и премьером. По мнению авторов письма, в случае реализации инициативы школам будет причинен непоправимый вред: ученикам будет еще сложнее осваивать материал, уровень их знаний по сравнению с латышскими школьниками, обучающимися на родном языке, будет ухудшаться.