В Латвии около 400 человек участвовали в митинге в защиту русских школ

РИГА, 23 окт — РИА Новости. Около 400 человек приняли участие в митинге в защиту русских школ в Латвии, который состоялся в понедельник у здания министерства образования и науки республики в Риге, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг, целью которого был протест против инициативы Шадурскиса, проходил спокойно, основной заботой полиции была регулировка движения на улице. При этом мероприятие вызывало большой интерес у иностранных туристов.
Несколько активистов объявили участникам акции, что Шадурскис пригласил их на переговоры, однако они отказались, потребовав разговора непосредственно на митинге. Никто из представителей министерства образования к участникам митинга так и не вышел.
В мероприятии приняли участие экс-депутаты Сейма Латвии и действующие депутаты Европарламента — Андрей Мамыкин и Татьяна Жданок.
Ряд русских организаций Латвии ранее обратились с открытым письмом к премьер-министру Марису Кучинскису, выражая недовольство инициативой о переводе школ на латышский язык обучения, которая была поддержана и премьером. По мнению авторов письма, в случае реализации инициативы школам будет причинен непоправимый вред: ученикам будет еще сложнее осваивать материал, уровень их знаний по сравнению с латышскими школьниками, обучающимися на родном языке, будет ухудшаться.