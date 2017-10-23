Саакашвили заявил, что не общался с Порошенко после возращения на Украину

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Экс-президент Грузии, лидер украинского "Движения новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что не имел контактов с главой Украины Петром Порошенко после своего возвращения из Польши.

Отвечая на вопрос журналистов, были ли попытки со стороны Саакашвили выйти на связь с президентом или связывался ли с ним Порошенко, он заявил: "Нет".

"Он со мной вот так разговаривает (задерживая соратников – ред.). Что он хочет от них? Это что — проявление силы президента? Это проявление его слабости, это проявление того, что он не знает, что делать", — сказал Саакашвили журналистам, общение с которыми он выложил на своей странице в Facebook.

В субботу Саакашвили заявил, что вооруженные люди в Киеве похитили бывшего начальника его охраны Георгия Рубашвили, а еще два его соратника не выходят на связь. Позже он сообщил, что они были задержаны и депортированы в Грузию.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили, который ранее был губернатором Одесской области, 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов.

Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию, где против него возбуждено несколько дел.

При этом Саакашвили принимает участие в митинге возле Рады Украины.