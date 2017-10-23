В метро Лондона запустят тематический поезд "Сердце России"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Торжественная церемония запуска тематического поезда Московского метрополитена "Сердце России" в лондонском метро состоится 25 октября, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"В лондонском метро будет запущен поезд "Сердце России". Торжественная церемония запуска тематического состава состоится 25 октября", — сказал Ликсутов РИА Новости.

Как рассказал глава департамента, запуск поезда приурочен перекрестному Году науки и образования России и Великобритании. Он познакомит жителей Лондона и туристов с наиболее важными и значимыми достижениями из жизни России и СССР. В составе поезда будет семь вагонов, каждый из которых посвящен отдельной теме: балету, изобразительному искусству, литературе, кинематографу, архитектуре, космосу и науке.

"Это крупнейший в истории совместный проект двух самых значимых метрополитенов мира. Поезд покажет, что между нашими странами есть много общего, что нам есть, чем поделиться и чему поучиться друг у друга. Надеемся, что проект "Heart of Russia" понравится пассажирам Лондонского метрополитена и позволит всем желающим познакомиться поближе с историей и культурой нашей страны", — поделился он.

До конца года в Московском метрополитене, в свою очередь, планируется запуск тематического поезда, посвященного британской науке и образованию. Это будет уже второй брендированный поезд, знакомящий пассажиров с Англией. В мае 2016 года на Филевской линии начал курсировать именной поезд "Шекспировские страсти", его запуск был приурочен к году языка и литературы России и Великобритании. Поезд курсировал сначала на Филевской линии, а затем на Арбатско-Покровской. С момента запуска в этом поезде более проехали пяти миллионов пассажиров.