В метро Лондона запустят тематический поезд "Сердце России"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Торжественная церемония запуска тематического поезда Московского метрополитена "Сердце России" в лондонском метро состоится 25 октября, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
Как рассказал глава департамента, запуск поезда приурочен перекрестному Году науки и образования России и Великобритании. Он познакомит жителей Лондона и туристов с наиболее важными и значимыми достижениями из жизни России и СССР. В составе поезда будет семь вагонов, каждый из которых посвящен отдельной теме: балету, изобразительному искусству, литературе, кинематографу, архитектуре, космосу и науке.
"Это крупнейший в истории совместный проект двух самых значимых метрополитенов мира. Поезд покажет, что между нашими странами есть много общего, что нам есть, чем поделиться и чему поучиться друг у друга. Надеемся, что проект "Heart of Russia" понравится пассажирам Лондонского метрополитена и позволит всем желающим познакомиться поближе с историей и культурой нашей страны", — поделился он.