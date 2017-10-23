Одному из участников потасовок возле Рады Украины объявлено подозрение

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Подозрение объявлено одному из участников столкновений между митингующими и правоохранителями возле Верховной рады в Киеве, сообщил в понедельник глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

Ранее полиция сообщала, что возбуждено несколько уголовных дел по факту столкновений митингующих с полицией, а также в связи с кражей защитных щитов Нацгвардии.

"Они (уголовные производства – ред.) плавно расследуются. Одному из правонарушителей уже объявлено подозрение. Сегодня мы обращаемся в суд по рассмотрению меры пресечения в отношении других участников беспорядков. Также без задержки быстрыми темпами материалы будут собраны и направлены соответственно", – цитирует Князева телеканал "112 Украина".

При этом не уточняется, в рамках какого именно производства было объявлено подозрение.

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В четверг Рада приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

Тогда же организаторы митинга заявили, что партия экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады. Вместе с тем в ходе митингов произошли несколько стычек, есть пострадавшие с обеих сторон.