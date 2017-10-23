Экс-депутат Рады заявил, что митингующим передали почти $6 тысяч

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины от Партии регионов Владимир Олейник заявил, что по его просьбе украинские бизнесмены передали 150 тысяч гривен (более 5,6 тысячи долларов) для митингующих, которые разбили палаточный городок у стен парламента.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил Олейника, который сейчас проживает в Москве, в финансировании палаточного городка у парламента, а нынешних депутатов — в получении этих денег. Аваков в качестве подтверждения опубликовал видео из эфира радио "Говорит Москва", где гостем был Олейник. Он комментировал события, которые сейчас происходят в Киеве, и заявил, что у Рады стоит одна его палатка, которую он финансирует.

По словам Олейника, денег на Украину никто не пересылал. "Сто пятьдесят тысяч гривен по моей просьбе дали украинские бизнесмены, которых достала нынешняя власть. И это деньги не за Михо (бывший президент Грузии Михаил Саакашвили — ред.), а против (Петра) Порошенко. Но, подчеркиваю, акции в рамках закона. Ничего противоправного в том, что митингующих обеспечили теплыми вещами, питанием и теплом нет. Никаким оружием там не пахнет, можете не искать", — написал Олейник на своей странице в Facebook в понедельник.

"И удивляет реакция господина Авакова (которому, видимо, крепко досталось от Порошенко за палаточный городок, и он тут же сделал меня крайним), что я поддержал выступающих точно так же, как он поддерживал Майдан в 2014 году. Только разница между нами в том, что мы требуем ухода Петра Порошенко законным путем (импичмент, самоотречение и т.д.), а не путем кровавых переворотов. Странно, что его методы четыре года назад были правомерными, а мои сегодня — противозаконными?" — сказал он.

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В четверг Рада приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

Тогда же организаторы митинга заявили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.

В субботу внефракционный депутат Юрий Деревянко заявил, что акция протеста разделилась на два сектора: военный и гражданский. Вместе с тем в ходе митингов произошли несколько стычек, есть пострадавшие с обеих сторон.