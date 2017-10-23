Тиллерсон прибыл с необъявленным визитом в Кабул

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в понедельник в Кабул с необъявленным визитом и провел встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани, сообщает посольство США в Кабуле.
"Секретарь Тиллерсон и президент Гани встретились в Кабуле 23 октября и вместе подтвердили обязательства США и Афганистана по достижению мира, стабильности и долговечного процветания в Афганистане. Секретарь сообщил, что новая стратегия США по Южной Азии проясняет обязательства США по работе с правительством Афганистана и партнерами в регионе для достижения мира в Афганистане", — говорится в сообщении посольства.Дональд Трамп объявил новую стратегию в Афганистане. В ходе выступления он пригрозил Исламабаду, что он может "многое потерять", если продолжит "укрывать террористов" на своей территории. Также Трамп заявил, что США будут развивать стратегическое партнерство с Индией для нормализации ситуации в Афганистане, Вашингтон рассчитывает на большую помощь Индии в этом вопросе.