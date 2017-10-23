Подросток, напавший на людей с топором в Швейцарии, ранил восемь человек

ЖЕНЕВА, 23 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Подросток, напавший с топором на людей в кантоне Санкт-Галлен в Швейцарии, ранил восемь человек, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о повторном покушении на убийство, сообщили в понедельник в управлении полиции кантона.
Teenager's axe rampage wounds several in Switzerland: policehttps://t.co/Leu7kO5Smr pic.twitter.com/jy8DELrai4— New Straits Times (@NST_Online) 23 октября 2017 г.
"Молодого человека сегодня допросит прокурор. Против подозреваемого возбуждено дело о повторных покушениях на убийство и нескольких нарушениях правил дорожного движения", — заявил прокурор по делам молодежи Штефан Рамсейер.
Как сообщили в полиции, 17-летний сотрудник местной почты в воскресенье в районе 20.00 (21.00 мск) напал с топором на пару с ребенком возле почтового отделения, ранив мужчину и женщину. Ранения также получили несколько прохожих, которые попытались остановить подростка. Преступник попытался скрыться на угнанном автомобиле, но попал в аварию. После этого он совершил нападение на станции автозаправки, где ранил еще двоих человек. Согласно информации полицейских, всего было ранено восемь человек, не считая самого подростка.
В полиции Санкт-Галлена отметили, что 17-летний преступник является гражданином Латвии. Он приехал в Швейцарию в июне 2013 года по программе воссоединения семьи, после чего получил вид на жительство. Ранее подросток не нарушал законов. Однако в июне 2017 года в кантональную полицию Санкт-Галлена поступило сообщение о подозрительном поведении молодого человека. Полиция провела проверку, однако не обнаружила угрозы его поведения третьим лицам.