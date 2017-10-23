Подросток, напавший на людей с топором в Швейцарии, ранил восемь человек

ЖЕНЕВА, 23 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Подросток, напавший с топором на людей в кантоне Санкт-Галлен в Швейцарии, ранил восемь человек, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о повторном покушении на убийство, сообщили в понедельник в управлении полиции кантона.

"Молодого человека сегодня допросит прокурор. Против подозреваемого возбуждено дело о повторных покушениях на убийство и нескольких нарушениях правил дорожного движения", — заявил прокурор по делам молодежи Штефан Рамсейер.

Расследование будет также проведено в отношении правомерности применения полицейскими оружия при попытке задержать подростка. Ранее сообщалось о том, что преступник мог быть убит во время задержания, однако эта информация не подтвердилась.

Как сообщили в полиции, 17-летний сотрудник местной почты в воскресенье в районе 20.00 (21.00 мск) напал с топором на пару с ребенком возле почтового отделения, ранив мужчину и женщину. Ранения также получили несколько прохожих, которые попытались остановить подростка. Преступник попытался скрыться на угнанном автомобиле, но попал в аварию. После этого он совершил нападение на станции автозаправки, где ранил еще двоих человек. Согласно информации полицейских, всего было ранено восемь человек, не считая самого подростка.

Полиция прибыла на место преступления сразу же после получения сигнала с автозаправки и попыталась остановить подростка, который не реагировал на требования сотрудников правопорядка. Подростка удалось арестовать только после того, как полицейские выстрелили в него из дробовика.

В полиции Санкт-Галлена отметили, что 17-летний преступник является гражданином Латвии. Он приехал в Швейцарию в июне 2013 года по программе воссоединения семьи, после чего получил вид на жительство. Ранее подросток не нарушал законов. Однако в июне 2017 года в кантональную полицию Санкт-Галлена поступило сообщение о подозрительном поведении молодого человека. Полиция провела проверку, однако не обнаружила угрозы его поведения третьим лицам.