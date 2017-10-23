В ЛНР заявили, что силовики более 300 раз за месяц нарушили перемирие

УГАНСК, 23 окт — РИА Новости. Украинские силовики более 300 раз за месяц нарушили режим тишины в Донбассе, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики около 2,3 тысячи снарядов, мин и гранат, заявил на аппаратном совещании Совмина и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филиппоненко.
46.5%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.8%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.7%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
По его словам, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе 22 населенных пунктов и пропускной пункт "Станица Луганская".
"Потерь среди личного состава и мирного населения нет", — добавил Филиппоненко.