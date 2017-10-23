В ЛНР заявили, что силовики более 300 раз за месяц нарушили перемирие

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (241)

УГАНСК, 23 окт — РИА Новости. Украинские силовики более 300 раз за месяц нарушили режим тишины в Донбассе, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики около 2,3 тысячи снарядов, мин и гранат, заявил на аппаратном совещании Совмина и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филиппоненко.

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"За прошедший месяц ВСУ (вооруженные силы Украины) нарушили режим тишины 301 раз, всего по территории республики было выпущено порядка 2,3 тысячи снарядов мин и гранат", — сказал Филиппоненко.

По его словам, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе 22 населенных пунктов и пропускной пункт "Станица Луганская".

"Потерь среди личного состава и мирного населения нет", — добавил Филиппоненко.