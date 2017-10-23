Эрбиль призвал Багдад отвести войска с территории иракского Курдистана

Иракские военные в районе города Эрбиля во время конфликта с курдскими вооруженными формированиями пешмерга в провинции Киркук

Иракские военные в районе города Эрбиля во время конфликта с курдскими вооруженными формированиями пешмерга в провинции Киркук

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Совет безопасности Иракского Курдистана призвал правительство Ирака немедленно отвести войска со всех территорий региона, сообщается в пресс-релизе, опубликованном в официальном Twitter Совета.

"Мы призываем правительство Ирака немедленно прекратить военную агрессию и отвести войска со всех территорий", — говорится в документе.

Согласно сообщению курдских властей, в последние двое суток иракские власти продолжили размещение танков, артиллерии, а также американского оборудования, включая военные вездеходы и бронетранспортёры.

"Политическое руководство курдского региона снова и снова заявляет, что Ирак должен вступить в не ограниченные условиями переговоры, чтобы урегулировать политические разногласия мирными методами", — отмечается в пресс-релизе.

Референдум о независимости Иракского Курдистана прошел без одобрения Багдада 25 сентября, на нем за отделение от Ирака проголосовали около 93% курдов. Проведение референдума привело к обострению спора центра и автономии о принадлежности ряда территорий, в частности нефтеносной провинции Киркук, которая не входит по конституции в автономию, но фактически последние годы контролировалась курдами.