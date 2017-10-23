Жители Венето и Ломбардии проголосовали за автономию, но путь еще далек

Голосование во время референдума по автономии итальянской области Венето на избирательном участке в Венеции

Голосование во время референдума по автономии итальянской области Венето на избирательном участке в Венеции

ВЕНЕЦИЯ/МИЛАН, 23 окт — РИА Новости. Жители двух областей на севере Италии — Венето и Ломбардии на прошедших в воскресенье референдумах проголосовали за расширение автономии, дав старт затяжным переговорам с центральными властями о передаче им части полномочий.

Итальянская конституция предусматривает, что пять областей страны — Сицилия, Сардиния, Трентино-Альто-Адидже, Фриули-Венеция-Джулия и Валле д'Аоста — на данный момент имеют "особые формы и условия автономии согласно специальным статутам, одобренным конституционными законами". Именно на этот особый статус, предоставляющий, прежде всего, большую самостоятельность при использовании региональных финансов, и претендуют сейчас Ломбардия и Венето. Эти регионы входят в четверку основных итальянских областей, которые переводят в госбюджет Италии больше финансовых средств, нежели получают потом из центра в виде субвенций.

Цель сторонников автономии озвучил президент Венето Лука Дзайа, после объявления результатов референдумов он заявил, что область желает оставлять в своём бюджете 90% собираемых налогов.

Итоги голосования оправдали и даже превзошли ожидания их инициаторов — Дзайи и его товарища по партии "Лига Севера" Роберто Марони из Ломбардии. По последним данным, 98% жителей Венето и 95% ломбардцев ответили "Да" на поставленные в разных формах вопросы о необходимости расширения полномочий своих регионов.

Как все прошло



В отличие от Ломбардии, голосование в Венето имело порог явки, и при установленной планке в 50% плюс один человек в референдуме приняли участие свыше 57% избирателей. В соседней Ломбардии явка оказалась ниже: отсутствие минимального порога, плохая погода и воскресный день вылились в скромные 38% пришедших на участки. Однако этот показатель все равно оказался выше цели в 34%, заявленной президентом Ломбардии.

В обоих случаях голосование, организаторы которого подчеркивает его "негосударственный" статус, прошло не без помарок и уже традиционных ныне подозрениях в кибервзломах.

В случае с Венето, как заявил Дзайа, региональная электронная система по проведению референдума подверглась серьезной хакерской атаке, и члены избирательной комиссии были вынуждены принимать информацию с мест по телефону. В Ломбардии имели место сбои в работе электронных планшетов, которые были специально закуплены к голосованию и применялись впервые. Кроме того, нарекания журналистов вызвали не всегда точная информация о явке, которая появлялась в первые часы работы участков.

Победа и новая ответственность



Представители местных политических кругов в основном агитировали за большие полномочия и почти единодушно назвали итоги голосования победой и началом долгого пути к дальнейшей автономии.

"Итоги голосования говорят о том, что Венето и Ломбардия требуют больше внимания со стороны государства. Нам нужно начать самим распоряжаться своими ресурсами, потому что мы живём в самых богатых регионах Италии и одних из самых богатых в Европе. Жители устали от того, что средства, заработанные Венето и Ломбардией, оказываются в чьих-то чужих руках и не остаются на их территории", — сказал РИА Новости депутат областного совета Ломбардии Яри Колла.

По его словам, жители Венето и Ломбардии показали, что не приемлют ситуации, при которой одни регионы страны зарабатывают за счет других.

"Банально будет так сказать, но победа в Венето, прежде всего, показала единство венецианцев и позволила им продемонстрировать все единство. Это не опрос, и не пустой разговор: "Да" ответило более двух миллионов человек — это значительно больше того, что наш президент Дзайа получил на последних выборах. То есть автономию поддержали и те, кто не согласен с его политикой", — заявил корреспонденту агентства депутат областного совета Венето Лучано Сандона.

"Теперь наша ответственность — довести результаты референдума до правительства Италии, которое должно учесть сигнал, который может изменить всю историю нашей страны", — отметил политик.

В истории Итальянской республики подобные консультации с населением регионов проводились впервые. Оба референдума являются консультативными и формально не повлекут за собой обязательных правовых последствий, однако уже породили полемику на всех политических уровнях страны. Теперь региональным властям предстоит принять официальные резолюции, которые будут направлены в итальянский парламент для последующего обсуждения. По словам президента областного совета Ломбардии Раффаэле Каттанео, это произойдёт не раньше ноября.