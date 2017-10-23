РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Жители Венето и Ломбардии проголосовали за автономию, но путь еще далек

15:3323.10.2017
0360
© REUTERS / Manuel SilvestriГолосование во время референдума по автономии итальянской области Венето на избирательном участке в ВенецииГолосование во время референдума по автономии итальянской области Венето на избирательном участке в Венеции
© REUTERS / Manuel Silvestri

ВЕНЕЦИЯ/МИЛАН, 23 окт — РИА Новости. Жители двух областей на севере Италии — Венето и Ломбардии на прошедших в воскресенье референдумах проголосовали за расширение автономии, дав старт затяжным переговорам с центральными властями о передаче им части полномочий.

Здание Еврокомисии. Архивное фото
© AFP 2017 / Aurore Belot
Еврокомиссия оценила референдумы в Ломбардии и Венето

Итальянская конституция предусматривает, что пять областей страны — Сицилия, Сардиния, Трентино-Альто-Адидже, Фриули-Венеция-Джулия и Валле д'Аоста — на данный момент имеют "особые формы и условия автономии согласно специальным статутам, одобренным конституционными законами". Именно на этот особый статус, предоставляющий, прежде всего, большую самостоятельность при использовании региональных финансов, и претендуют сейчас Ломбардия и Венето. Эти регионы входят в четверку основных итальянских областей, которые переводят в госбюджет Италии больше финансовых средств, нежели получают потом из центра в виде субвенций.

Цель сторонников автономии озвучил президент Венето Лука Дзайа, после объявления результатов референдумов он заявил, что область желает оставлять в своём бюджете 90% собираемых налогов.

Итоги голосования оправдали и даже превзошли ожидания их инициаторов — Дзайи и его товарища по партии "Лига Севера" Роберто Марони из Ломбардии. По последним данным, 98% жителей Венето и 95% ломбардцев ответили "Да" на поставленные в разных формах вопросы о необходимости расширения полномочий своих регионов.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Аксенов надеется на укрепление связей Крыма с Венето и Ломбардией

Как все прошло

В отличие от Ломбардии, голосование в Венето имело порог явки, и при установленной планке в 50% плюс один человек в референдуме приняли участие свыше 57% избирателей. В соседней Ломбардии явка оказалась ниже: отсутствие минимального порога, плохая погода и воскресный день вылились в скромные 38% пришедших на участки. Однако этот показатель все равно оказался выше цели в 34%, заявленной президентом Ломбардии.

В обоих случаях голосование, организаторы которого подчеркивает его "негосударственный" статус, прошло не без помарок и уже традиционных ныне подозрениях в кибервзломах.

В случае с Венето, как заявил Дзайа, региональная электронная система по проведению референдума подверглась серьезной хакерской атаке, и члены избирательной комиссии были вынуждены принимать информацию с мест по телефону. В Ломбардии имели место сбои в работе электронных планшетов, которые были специально закуплены к голосованию и применялись впервые. Кроме того, нарекания журналистов вызвали не всегда точная информация о явке, которая появлялась в первые часы работы участков.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Железняк прокомментировал "парад суверенитетов" в Евросоюзе

Победа и новая ответственность

Представители местных политических кругов в основном агитировали за большие полномочия и почти единодушно назвали итоги голосования победой и началом долгого пути к дальнейшей автономии.

"Итоги голосования говорят о том, что Венето и Ломбардия требуют больше внимания со стороны государства. Нам нужно начать самим распоряжаться своими ресурсами, потому что мы живём в самых богатых регионах Италии и одних из самых богатых в Европе. Жители устали от того, что средства, заработанные Венето и Ломбардией, оказываются в чьих-то чужих руках и не остаются на их территории", — сказал РИА Новости депутат областного совета Ломбардии Яри Колла.

По его словам, жители Венето и Ломбардии показали, что не приемлют ситуации, при которой одни регионы страны зарабатывают за счет других.

Избирательный участок в Милане, где проходит референдум об автономии Ломбардии. 22 октября 2017
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Итальянские области Венето и Ломбардия проголосовали за создание автономий

"Банально будет так сказать, но победа в Венето, прежде всего, показала единство венецианцев и позволила им продемонстрировать все единство. Это не опрос, и не пустой разговор: "Да" ответило более двух миллионов человек — это значительно больше того, что наш президент Дзайа получил на последних выборах. То есть автономию поддержали и те, кто не согласен с его политикой", — заявил корреспонденту агентства депутат областного совета Венето Лучано Сандона.

"Теперь наша ответственность — довести результаты референдума до правительства Италии, которое должно учесть сигнал, который может изменить всю историю нашей страны", — отметил политик.

В истории Итальянской республики подобные консультации с населением регионов проводились впервые. Оба референдума являются консультативными и формально не повлекут за собой обязательных правовых последствий, однако уже породили полемику на всех политических уровнях страны. Теперь региональным властям предстоит принять официальные резолюции, которые будут направлены в итальянский парламент для последующего обсуждения. По словам президента областного совета Ломбардии Раффаэле Каттанео, это произойдёт не раньше ноября.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена