В Китае утвердили предварительный список членов Центрального комитета КПК

ПЕКИН, 23 окт – РИА Новости. Президиум съезда Компартии Китая в ходе прошедших в воскресенье и понедельник заседаний составил и утвердил предварительный список кандидатов в состав Центрального комитета КПК 19-го созыва, а также членов Центральной комиссии по проверке дисциплины.

По информации агентства Синьхуа , предварительный список был рассмотрен и утвержден в ходе третьего и четвертого заседаний съезда, председателем которых был генеральный секретарь партии Си Цзиньпин.

Голосование по утвержденному президиумом списку состоится во вторник утром, после чего съезд будет закрыт. Делегаты выберут новый состав ЦК: членов с правом голоса и кандидатов в члены, а также состав Центральной комиссии по проверке дисциплины. Вместе с тем, делегатам съезда предстоит проголосовать за принятие поправок к уставу партии.

По предварительным данным, делегатам предстоит выбрать 200 новых членов ЦК КПК, а также 160 кандидатов в члены, которые не имеют права голоса. В ЦК КПК 18-го созыва входят 205 членов и 171 кандидат в члены.

Очередной 19-й съезд Коммунистической партии Китая открылся в Пекине в прошлую среду, он продлится до 24 октября. В первый день съезда делегаты заслушали трехчасовой доклад Си Цзиньпина о проделанной работе 18-го созыва КПК, в котором он представил итоги пятилетней работы ЦК КПК, а также свое видение развития страны на ближайшие пять лет.

25 октября пройдет первый пленум Центрального комитета КПК 19-го созыва, по итогам которого станет известен новый состав Политбюро и Постоянного комитета Политбюро.