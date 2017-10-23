Свалка горит вблизи аэропорта "Борисполь" под Киевом

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Пожарные тушат возгорание на несанкционированной свалке неподалеку от международного аэропорта "Борисполь" под Киевом, сообщается в понедельник на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Пожар был локализован в 10.05 (совпадает с мск), ликвидация сейчас продолжается. Всего на месте работают 17 человек личного состава и шесть единиц техники. Причина возникновения возгорания на данный момент устанавливается", — говорится в сообщении Госслужбы по ЧС.
Возле аэропорта "Борисполь” загорелась свалка (фото) https://t.co/lHkTzGgefM pic.twitter.com/lcS376NfWV— Банкомёт (@bankomet) 23 октября 2017 г.