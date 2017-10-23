ОБСЕ: Киев в одностороннем порядке пытался открыть КПП "Золотое" в Донбассе

ЛУГАНСК, 23 окт — РИА Новости. Представители Киева в одностороннем порядке пытались открыть контрольно-пропускной пункт через линию соприкосновения в районе города Золотое в Донбассе, подтвердили в пресс-службе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

В минувшую пятницу в самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что Киев в одностороннем порядке пытался открыть КПП у Золотого, однако в этом районе со стороны ЛНР пока нет необходимой инфраструктуры и не созданы условия в сфере безопасности. Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что ополченцы блокируют работу КПП.

"В 08.00 (совпадает с мск) офицер вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации на правительственном блокпосте, расположенном на северном крае участка разведения в районе Золотого, сообщил СММ, что в 07.00 украинские пограничники открыли блокпост", — процитировали в пресс-службе отчет миссии.

По данным наблюдателей, через линию соприкосновения к территории ЛНР выдвинулись три человека — молодая женщина и двое пенсионеров. "Однако невооружённые члены "ЛНР" не разрешили им пройти через блокпост. Один из членов "ЛНР" сообщил гражданским лицам о том, что у него есть приказ — не пропускать их через блокпост без объяснения причин", — сообщили в пресс-службе миссии.

Согласно отчету, через пять часов пожилые мужчина и женщина вернулись на пункт пропуска, о возвращении женщины не сообщается. Ранее полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявлял, что все мирные жители, пришедшие через КПП у Золотого 20 октября, будут возвращены на подконтрольную Киеву территорию.

В настоящее время между самопровозглашенной ЛНР и подконтрольной Киеву территорией работает только один пункт пропуска, он расположен в Станице Луганской.

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