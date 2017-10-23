Жена Бута заявила, что его наказали за нарушение договоренности по интервью

БАНГКОК, 23 окт – РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий в США 25-летний тюремный срок, переведен в трехместную камеру в порядке наказания за то, что во время согласованного с тюремными властями интервью телеканала RT с ним говорил не один, а два журналиста, сообщила РИА Новости по телефону супруга россиянина Алла Бут.
"У Виктора закончился срок запрета на телефонные звонки, и он позвонил мне в первый раз за два месяца. Он рассказал, что почти сразу после дисциплинарного слушания, на котором его лишили телефонных звонков и покупок в тюремном магазине, его перевели из блока общего режима, состоящего из одиночных камер, в соседний блок общего режима, где в каждой камере размещены по трое заключенных", — сообщила агентству Алла Бут.
Виктор Бут был арестован в Бангкоке в 2008 году в результате провокационной спецоперации американских спецслужб, затем был экстрадирован в США с грубыми нарушениями таиландского и американского законодательства и позже осужден на 25 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США, материальной поддержки терроризма и нелегальной продажи средств противовоздушной обороны. Россиянин полностью отвергает обвинения и настаивает на своей невиновности.
Российские официальные лица неоднократно называли дело Бута политизированным и указывали на отсутствие беспристрастности в разбирательстве по его делу. В июле 2017 года по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва продолжает работать над решением ситуации с Бутом и другим осужденным в США россиянином – летчиком Константином Ярошенко. По словам Лаврова, в Москве исходят из того, "что гуманитарный характер ситуации очевиден и наши американские коллеги все-таки сделают правильный выбор и примут правильное решение".