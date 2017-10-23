В Генштабе Украины оценили шансы на получение летального оружия от США

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Начальник Генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко считает, что у Киева есть перспектива получить от США летальное оружие, все перечни по ожидаемым образцам были переданы и согласованы.

"Такая перспектива есть (предоставления Украине летального оружия — ред.), все перечни (по летальному оружию — ред.) согласованы, обсуждены все процедурные вопросы, ожидаем только политического решения (в Белом доме — ред.)", — заявил он в интервью украинскому агентству " Укринформ ", опубликованном в понедельник.

Также Муженко сообщил, что в ходе своей поездки в США, где он сейчас находится, намерен обсудить с военным руководством этой страны вопрос расширения формата сотрудничества.

"Сейчас стоит вопрос относительно возможного расширения сотрудничества в вопросах именно стратегического реформирования. Речь идет о введении изменений в таких структурах, как генеральный штаб, виды вооруженных сил, а также в самом министерстве обороны Украины — с целью улучшения коммуникаций и приобретения соответствующих возможностей не только на оперативном, но и на стратегическом уровне", — сказал Муженко.

По его словам, украинская делегация отправилась в США по приглашению Пентагона для участия в заседании начальников Генштабов — главнокомандующих вооруженных сил разных стран, которое будет посвящено борьбе с терроризмом. "Кроме того, нашей программой предусмотрено ознакомление с центрами Национальной гвардии штата Калифорния, а также проведение ряда двухсторонних встреч, начиная с Совета национальной безопасности США, завершая военным руководством Пентагона", — сообщил начальник украинского Генштаба.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что американский сенат одобрил выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны, и что законопроект якобы предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Подтверждения этого заявления из официальных источников в США не было.

Ранее РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.