В ДНР за неделю обезвредили около 1,4 тысячи боевприпасов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (239)

ДОНЕЦК, 23 окт — РИА Новости. Саперы самопровозглашенной Донецкой народной республики обезвредили около 1,4 тысячи неразорвавшихся боеприпасов за минувшую неделю, сообщила в понедельник журналистам исполняющая обязанности начальника отдела общественных связей МЧС ДНР Наталья Гетова.

"Отрядом пиротехнических работ МЧС в течение недели обследовано более 36 гектаров различных территорий, более 13 тысяч квадратных метров помещений, 45 километров автомобильных дорог. В ходе обследований выявлено и обезврежено 1386 единиц взрывоопасных предметов", — сказала Гетова.