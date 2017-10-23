На шахте в Армении произошел обвал, погиб человек

Шахтеры после смены выходят из забоя шахты. Архивное фото

Шахтеры после смены выходят из забоя шахты. Архивное фото

ЕРЕВАН, 23 окт – РИА Новости. Проходчик шахты в Лорийской области на севере Армении погиб в понедельник в результате обвала, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

"Утром 23 октября поступило сообщение об обвале на подземной шахте Шамлухского участка ЗАО "Ахталинский горно-обогатительный комбинат" (в 200 километрах от Еревана), в результате чего погиб 38-летний проходчик", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на место происшествия выехал специальный горно-спасательный отряд. "Спасатели провели работы по очистке и укреплению забоя", — отмечается в сообщении.

Обстоятельства инцидента выясняются.