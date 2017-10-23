Басурин: силовики арестовывают жителей Донбасса, чтобы захватить их жилье

ДОНЕЦК, 23 окт — РИА Новости. Украинские силовики задерживают жителей подконтрольной Киеву части Донбасса, обвиняют их в сепаратизме и заключают под стражу, чтобы освободить их жилье для собственного размещения, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, такие факты зафиксированы в подконтрольном Киеву населенном пункте Новоселовка.
"В настоящее время нам известно об удержании в подвальном помещении штаба батальона морской пехоты не менее пяти жителей Новоселовки. Один из них – мужчина 1958 года рождения, который отказался предоставлять свои помещения для проживания личного состава в своем доме", — сказал Басурин.
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