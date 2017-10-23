В Дубае отменили приговор шотландцу, осужденному за прикосновение к мужчине

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Власти Дубая закрыли дело против шотландца, приговоренного к трем месяцам тюремного заключения после обвинения в прикосновениях к другому мужчине, сообщила правозащитная группа Detained in Dubai.
Ruler of Dubai exonerates Jamie Harron — Detained In Dubai https://t.co/L7LaMHkVGq via @mynewsdesk_uk— Detained in Dubai (@detainedindubai) 23 октября 2017 г.
"Полиция сообщила Джеймсу Хэррону, что дело против него закрыто. Он может забрать свой паспорт и покинуть страну", — сообщили правозащитники в Twitter.
Наблюдатели не исключают, что решение аннулировать приговор принял лично эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.