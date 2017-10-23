В Дубае отменили приговор шотландцу, осужденному за прикосновение к мужчине

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Власти Дубая закрыли дело против шотландца, приговоренного к трем месяцам тюремного заключения после обвинения в прикосновениях к другому мужчине, сообщила правозащитная группа Detained in Dubai.

Ruler of Dubai exonerates Jamie Harron — Detained In Dubai https://t.co/L7LaMHkVGq via @mynewsdesk_uk — Detained in Dubai (@detainedindubai) 23 октября 2017 г.

В июле 27-летний Джейми Хэррон поссорился в баре с одним из посетителей, а после того как конфликт был урегулирован, дотронулся до него в знак примирения. Однако оскорбленный мужчина обратился в суд, обвинив британского гражданина в сексуальных домогательствах. Несколько дней назад Хэррон был приговорен к трем месяцам тюрьмы.

"Полиция сообщила Джеймсу Хэррону, что дело против него закрыто. Он может забрать свой паспорт и покинуть страну", — сообщили правозащитники в Twitter.

Наблюдатели не исключают, что решение аннулировать приговор принял лично эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.