Папа римский встретился с российской оперной певицей Светланой Касьян

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Папа римский Франциск дал частную аудиенцию российской оперной певице Светлане Касьян и ее семье. Фото встречи артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Публикация от Svetlana Kasyan (@kasyan_svetlana) Окт 23 2017 в 3:21 PDT

Отмечается, что в октябре в Римской опере состоялся дебют Касьян в роли Тоски в одноименной пьесе Джакомо Пуччини.

Российская оперная певица Светлана Касьян дебютировала на сцене Большого в партии Купавы в опере Римского-Корсакова "Снегурочка" в 2010 году. В ноябре 2013 года Касьян дала сольный концерт в Риме, после которого папа римский Франциск посвятил ее голос Богу, взяв от Светланы обещание петь только ради продвижения добра.