Слуцкий рассказал о возможных последствиях прекращения работы России с ЕСПЧ

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил, что в случае прекращения работы России со Страсбургским судом членство в Совете Европы станет абсолютно формальным, что будет означать готовность Москвы к выходу из Совета Европы де-факто, а возможно и де-юре.

В понедельник газета "Известия" опубликовала статью, в которой со ссылкой на источники сообщила о том, что Россия намерена заморозить свой взнос в ЕСПЧ.

"Я не стал бы комментировать публикации о возможности замораживания участия России в деятельности Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), тем более со ссылкой на неназванные источники… Хочу только отметить, что такое решение, в случае его принятии вслед за прекращением работы РФ в ПАСЕ и приостановкой уплаты части взноса в целом в Совет Европы, станет реальным шагом к выходу из СЕ", — сказал РИА Новости Слуцкий.

"Если мы действительно прекратим работать со Страсбургским судом, членство в Совете Европы станет абсолютно формальным"- добавил он.

По словам парламентария, "это будет означать готовность России к выходу де-факто, а возможно и де-юре из Совета Европы".

"Однако прежде чем сделать подобный шаг, нужно взвесить все за и против. Готовы ли мы к этому? Нужна ли нам эта площадка с существующим сегодня раскладом в Парламентской ассамблее, да и в комитете министров Совета Европы? Считаю, что отвечать на эти вопросы пока преждевременно", — заключил Слуцкий.

Россия с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. В конце июня этого года российская сторона заявила о том, что она намерена приостановить часть своих выплат в бюджет Совета за 2017 год до тех пор, пока полномочия национальной делегации не будут восстановлены в полном объеме.