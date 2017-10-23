ВСУ за сутки обстреляли районы девяти населенных пунктов, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (237)

Многоквартирный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрелов. Архивное фото

Многоквартирный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрелов. Архивное фото

ДОНЕЦК, 23 окт — РИА Новости. Районы девяти населенных пунктов в самопровозглашенной Донецкой народной республике подверглись обстрелам со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"На донецком направлении по прилегающим районам семи населенных пунктов выпущено 59 мин калибром 120 и 82 миллиметра", — сказал Басурин.

По его словам, еще 43 мины было выпущено па району села Безыменное на юге ДНР. На горловском направлении обстрелу из гранатометов и стрелкового оружия подвергся поселок Зайцево, поврежден дом.