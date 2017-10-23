ДОНЕЦК, 23 окт — РИА Новости. Районы девяти населенных пунктов в самопровозглашенной Донецкой народной республике подверглись обстрелам со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, еще 43 мины было выпущено па району села Безыменное на юге ДНР. На горловском направлении обстрелу из гранатометов и стрелкового оружия подвергся поселок Зайцево, поврежден дом.
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