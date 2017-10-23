В Донбассе при подрыве БМП на мине погиб украинский силовик, еще один ранен

ЛУГАНСК, 23 окт — РИА Новости. Один украинский силовик погиб и один ранен при подрыве боевой машины пехоты на мине в Донбассе, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Двадцатого октября во время перемещения БМП-1 на место погрузки, принадлежавшей одному из подразделений 53 отдельной механизированной бригады ВСУ, произошел подрыв на своих минных полях. В результате подрыва один военнослужащий из состава 53 отдельной механизированной бригады погиб, один получил ранения", — сказал Марочко.

По его словам, БМП восстановлению не подлежит.