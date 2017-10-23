Аваков пообещал обеспечить безопасность на митинге у Рады

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не уважает организаторов митинга возле Верховной рады, но считает, что люди сами должны сделать выводы, а полиция — обеспечить безопасность.

"Я думаю, что здесь у нас хватит выдержанности и уверенности для того, чтобы сначала блокировать эти конфликты (которые возникают периодически — ред.), после чего дать возможность людям разобраться, кто есть кто: кто стоит за какие-то конкретные ценности, а кто стоит потому, что ему хочется сделать политическую карьеру… Будем выдержанны, и это пройдет", — сказал Аваков журналистам, общение с которыми транслировали украинские телеканалы.

Он добавил, что правоохранители будут обеспечивать безопасность, несмотря на личное негативное отношение к происходящему.

"Те, кто в своем большинстве находятся сейчас у Рады — люди, которые не пользуются уважением у меня, это я вам говорю как политик. Но как функционер я обеспечу все, чтобы безопасность на том участке была в порядке. Всякий, кто нападает на людей, на полицейского, почувствует на себе всю силу закона. Каждый, кто ударил полицейского, будет задержан, арестован, и надеюсь, что мы через суд найдем место для этих людей", — добавил Аваков.

Семнадцатого октября несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

Тогда же организаторы акции протеста у здания Рады заявили, что партия экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают участие в митинге. В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Верховной рады.

В субботу внефракционный депутат Рады Юрий Деревянко заявил, что акция протеста разделилась на два сектора: военный и гражданский. Вместе с тем в ходе митингов произошли несколько стычек, есть пострадавшие с обеих сторон. На утро понедельника у Рады остаются несколько десятков человек, ситуация спокойная. Украинские власти считают, что целью организаторов данной акции была дестабилизация ситуации в стране.