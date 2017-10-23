Аваков пообещал обеспечить безопасность на митинге у Рады

14:0223.10.2017
(обновлено: 14:03 23.10.2017)
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КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не уважает организаторов митинга возле Верховной рады, но считает, что люди сами должны сделать выводы, а полиция — обеспечить безопасность.
"Я думаю, что здесь у нас хватит выдержанности и уверенности для того, чтобы сначала блокировать эти конфликты (которые возникают периодически — ред.), после чего дать возможность людям разобраться, кто есть кто: кто стоит за какие-то конкретные ценности, а кто стоит потому, что ему хочется сделать политическую карьеру… Будем выдержанны, и это пройдет", — сказал Аваков журналистам, общение с которыми транслировали украинские телеканалы.
Он добавил, что правоохранители будут обеспечивать безопасность, несмотря на личное негативное отношение к происходящему.
"Те, кто в своем большинстве находятся сейчас у Рады — люди, которые не пользуются уважением у меня, это я вам говорю как политик. Но как функционер я обеспечу все, чтобы безопасность на том участке была в порядке. Всякий, кто нападает на людей, на полицейского, почувствует на себе всю силу закона. Каждый, кто ударил полицейского, будет задержан, арестован, и надеюсь, что мы через суд найдем место для этих людей", — добавил Аваков.
Семнадцатого октября несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.
Тогда же организаторы акции протеста у здания Рады заявили, что партия экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают участие в митинге. В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Верховной рады.
В субботу внефракционный депутат Рады Юрий Деревянко заявил, что акция протеста разделилась на два сектора: военный и гражданский. Вместе с тем в ходе митингов произошли несколько стычек, есть пострадавшие с обеих сторон. На утро понедельника у Рады остаются несколько десятков человек, ситуация спокойная. Украинские власти считают, что целью организаторов данной акции была дестабилизация ситуации в стране.
Несколько тысяч человек с флагами политических партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Общественная позиция", а также ряда общественных организаций собрались во вторник возле здания Верховной рады в Киеве на массовую акцию протеста.
Центр украинской столицы перед началом митинга был оцеплен полицией. Были перекрыты Лютеранская, Круглоуниверситетская и Шелковичная улицы, Крепостной переулок и улица Городецкого, частично закрыты улицы Грушевского, Институтская и Липская.
Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге около здания Рады потребовал, чтобы украинский лидер Петр Порошенко ушел в отставку.
Митингующие полностью заполнили площадь Конституции около здания парламента, а также часть прилегающих к нему улиц.
Из-за митинга у здания Верховной рады Украины выставили двойное оцепление из бойцов Национальной гвардии и сотрудников полиции.
Один из участников акции протеста на митинге устроил небольшое шоу: надел маску Порошенко, на шею повесил табличку с надписью "Импичмент" и стал танцевать.
Михаил Саакашвили заявил, что если власти Украины до конца дня не удовлетворят требования демонстрантов, организаторы акции протеста разработают новый план действий.
В акции протеста приняли участие сторонники националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов") и "Свободы".
Перед митингующими со сцены, установленной возле здания парламента, выступили депутаты Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко, а также некоторые внефракционные парламентарии, которые призвали украинскую власть удовлетворить их требования.
Несмотря на значительное число протестующих, митинг в центре Киева сначала проходил без происшествий.
Однако к четырем часа дня возле здания Верховной рады начались столкновения между протестующими и полицией.
В ходе столкновений, по данным пресс-службы Национальной полиции Украины, пострадали два человека: один протестующий и один сотрудник полиции. Медик бригады скорой помощи, которая дежурила на месте событий, сообщил РИА Новости, что около десяти митингующих обратились за медицинской помощью.
Митингующие принесли к зданию Рады палатки и спальные мешки. Сотрудники правоохранительных органов пытались помешать им установить палатки, однако протестующие повредили металлические заграждения и рамку металлоискателя. Кроме того, участники акции отобрали у силовиков несколько металлических щитов.
Некоторые демонстранты заявили о намерении продолжать акцию у здания Рады и "оставаться сколько угодно, даже ночью".