Еврокомиссия поддержала меры Мадрида в отношении Каталонии

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия поддерживает конституционные меры правительства Испании в отношении разрешения каталонского кризиса, заявил в понедельник официальный представитель исполнительной коллегии Еввросоюза Маргаритис Схинас.
Глава женералитета Карлес Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию, обвинил короля Фелипе VI в поддержке этих агрессивных шагов и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях.
"Эти меры, на которые ты намекаешь, вписываются в конституционный контекст", — сказал Схинас, отвечая на вопрос испанской журналистки.