Либо все, либо ничего: эксперт рассказал о системе взносов в Совет Европы

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Взносы в Совет Европы неделимы, заплатить только в Парламентскую Ассамблею или только в Европейски суд по правам человека (ЕСПЧ) технически невозможно, заявил главный редактор научно-аналитического журнала Бюллетень Европейского суда по правам человека Юрий Берестнев.

Россия с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций. В конце июня этого года российская сторона заявила о том, что она намерена приостановить часть своих выплат в бюджет Совета за 2017 год до тех пор, пока полномочия национальной делегации не будут восстановлены в полном объеме.

В понедельник газета "Известия" опубликовала статью, в которой со ссылкой на источники сообщила о том, что Россия намерена заморозить свой взнос в ЕСПЧ. Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил РИА Новости, что такой вариант развития событий возможен, он основан на действиях европейских парламентариев, которые, по его словам, исключили российскую сторону "из всех возможных" дискуссионных площадок.

По словам Берестнева, "в Совете Европы нет отдельного бюджета у ПАСЕ или ЕСПЧ", что представителям РФ в парламенте неоднократно разъясняли.

"Взнос попадает в "единый котел" и технически невозможно не заплатить именно "на ПАСЕ" или, скажем "на ЕСПЧ", — рассказал он РИА Новости.

Берестнев указал, что участие в ЕСПЧ, а на самом деле признание юрисдикции этого международного суда невозможно "заморозить". "Оно определяется федеральным законом о ратификации Европейской конвенции о правах человека и не может быть заморожено", — пояснил он. По его словам, "Конвенцию можно денонсировать, но сделать это из-за отсутствия депутатских поездок в Страсбург — как-то странно".

"Можно, конечно, просто не платить взнос в организацию, но если такой демарш из-за ПАСЕ еще находит ограниченное понимание в европейских столицах, которым ПАСЕ тоже поднадоела со своими коррупционными скандалами, то замахиваться на ЕСПЧ никто российским депутатам не позволит — Россию просто исключат из Совета Европы за "безбилетный проезд", — заключил он.