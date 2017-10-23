Еврокомиссия оценила референдумы в Ломбардии и Венето

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости, Александр Шишло. Прошедшие в итальянских областях Венето и Ломбардия референдумы об автономии были проведены в соответствии с конституцией Италии, заявил в понедельник официальный представитель исполнительной коллегии Евросоюза Маргаритис Схинас.

В воскресенье две североитальянские области Венето и Ломбардия провели референдумы об автономии. В истории Итальянской республики подобные консультации с населением регионов проводятся впервые. Оба референдума являются консультативными и формально не повлекут за собой обязательных правовых последствий.

"Единственное, что могу сказать: эти референдумы были проведены в рамках итальянской конституции", — сказал Схинас журналистам в Брюсселе.

Согласно первым объявленным результатам, свыше 95% жителей Ломбардии проголосовали за расширение автономии региона, явка превысила 40%. Результаты голосования в Венето пока неизвестны, однако явка составила около 60%. Президент Венето Лука Дзайа уже заявил о "победе людей, которые хотят быть хозяевами в своем доме", и пообещал уже в понедельник начать работу над контрактом, который будет предложен центральным властям.