Аксенов надеется на укрепление связей Крыма с Венето и Ломбардией

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что результаты проведенных в итальянских регионах Венето и Ломбардия референдумов помогут укрепить их связи с российским полуостровом.

В воскресенье в Венето и Ломбардии прошли референдумы об автономии. В истории Итальянской республики подобные консультации с населением регионов проводятся впервые. Оба референдума являются консультативными и формально не повлекут за собой обязательных правовых последствий.

Согласно первым объявленным результатам, свыше 95% жителей Ломбардии проголосовали за расширение автономии региона, явка превысила 40%. В Венето за такое решение высказались более 98% принявших участие в голосовании. По данным комиссии, всего в референдуме приняли участие свыше 57% местных избирателей.

"Поздравляю наших итальянских друзей с впечатляющим успехом. Надеюсь, что эта победа будет способствовать развитию связей между Крымом и регионами Италии, дальнейшему укреплению российско-итальянского сотрудничества, отказу от несправедливой и разрушительной политики санкций", — сказал РИА Новости Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что референдумы в Ломбардии и Венето являются внутренним делом Италии, однако напомнил, что руководство партии "Лига Севера", которая имеет сильные позиции в северных итальянских регионах, не единожды посещало российский Крым.

"Благодарю наших друзей из партии "Лига Севера" и всех их единомышленников за поддержку выбора крымчан, сделанного в марте 2014 года, за большой вклад в прорыв информационной блокады полуострова. Приглашаю жителей Ломбардии и Венето, всех итальянцев активнее посещать Крым, налаживать здесь деловые, культурные и просто дружеские связи", — отметил Аксенов.

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