В Госдуме прокомментировали условия Украины по поставкам газа

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Москва вряд ли пойдет навстречу Украине по вопросу поставок российского газа. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в интервью RT.
"Ситуация заставляет Украину снова покупать российский газ: он кардинально дешевле, он всегда есть в наличии, а остальное — лишь попытки улучшить условия", — заявил Ананских.
Ранее вице-премьер Украины Владимир Кистион заявил, что Киев может вернуться к закупкам газа у России, если точку учета топлива перенесут с западной на восточную границу Украины.
Украина отказалась от российского топлива в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала его при подготовке к отопительному сезону, закупив газ по реверсу в Европе.