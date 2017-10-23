В Госдуме прокомментировали условия Украины по поставкам газа

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Москва вряд ли пойдет навстречу Украине по вопросу поставок российского газа. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в интервью RT.

Он подчеркнул, что России не выгодно переносить точку учета с западной на восточную границу Украины, поскольку в этом случае Киев снова попытается получить "несанкционированный" газ. По словам депутата, Киев будет вынужден принять любые требования Москвы, так как находится в "безвыходной" ситуации.

"Ситуация заставляет Украину снова покупать российский газ: он кардинально дешевле, он всегда есть в наличии, а остальное — лишь попытки улучшить условия", — заявил Ананских.

Ранее вице-премьер Украины Владимир Кистион заявил, что Киев может вернуться к закупкам газа у России, если точку учета топлива перенесут с западной на восточную границу Украины.

Украина отказалась от российского топлива в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала его при подготовке к отопительному сезону, закупив газ по реверсу в Европе.