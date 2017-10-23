Железняк прокомментировал "парад суверенитетов" в Евросоюзе

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал прошедшие в итальянских областях Венето и Ломбардия референдумы об автономии "парадом суверенитетов", который сигнализирует об усталости людей от неэффективных решений руководства Евросоюза.

В воскресенье две североитальянские области Венето и Ломбардия провели референдумы об автономии. В истории Итальянской республики подобные консультации с населением регионов проводятся впервые. Оба референдума являются консультативными и формально не повлекут за собой обязательных правовых последствий. Референдум о независимости ранее прошел в Каталонии, его не признают испанские власти.

"Продолжающийся европейский парад суверенитетов — это сигнал не только национальным властям конкретных стран, но и руководству ЕС от граждан, которые законно требуют защиты своих прав, хотят жить в безопасном мире и согласии, стремятся иметь возможность стабильно работать и сотрудничать со всеми народами при полном соблюдении уважения к своим национальным традициям и интересам. Люди устали от неэффективных решений евробюрократии, которая продолжает вести себя как страус, не желая замечать углубления кризиса", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Парламентарий подчеркнул, что "идеи независимости, выросшие из требования уважать права и мнение граждан в решении не только внутренних, но и внешнеполитических вопросов все громче звучат в разных странах Европы". При этом большинство проблем, которые существуют в Европе и в мире, "требуют диалога, широкого обсуждения и поиска совместных решений".

"Назревшие противоречия внутри стран властям необходимо решать терпеливо и взвешенно, а не жестко подавляя стремление граждан к волеизъявлению, как это произошло в Каталонии. Цивилизованный диалог руководства страны и региональных властей, представляющих интересы населения, единственный путь сохранения общественного консенсуса", — считает Железняк.

Депутат отметил, что от мудрости итальянских властей сегодня зависит развитие ситуации не только в стране, но и в Европе.

"В отличие от ситуации в Каталонии, где Мадрид настаивает на том, что референдум о независимости прошел в нарушение основного закона страны, требование жителей итальянских провинций о расширении автономии не противоречит конституции… Официальный ответ Рима, а также реакция Евросоюза на итоги референдумов в Венето и Ломбардии, станут новой иллюстрацией их отношения к голосу народа", — отметил он.

Железняк также заявил о том, что в Европе укрепляются позиции патриотических сил, к числу которых относится итальянская партия "Лига Севера", "активно поддержавшая референдумы в итальянских провинциях".

"Партия заявляет свою готовность решать миграционные проблемы, эффективно бороться с терроризмом, защитить семейные ценности и выступает за налаживание сотрудничества с Россией… Между партией "Единая Россия" и "Лигой Севера" подписано соглашение о сотрудничестве", — сказал он, напомнив, что делегация "Лиги Севера" во главе с лидером Маттео Сальвини в числе первых посетила Крым после его воссоединения с Россией.

Согласно первым объявленным результатам, свыше 95% жителей Ломбардии проголосовали за расширение автономии региона, явка превысила 40%. Результаты голосования в Венето пока неизвестны, однако явка составила около 60%. Президент Венето Лука Дзайа уже заявил о "победе людей, которые хотят быть хозяевами в своем доме", и пообещал уже в понедельник начать работу над контрактом, который будет предложен центральным властям.

Весной-летом 1990 года начался так называемый "парад суверенитетов", в ходе которого прибалтийские, а за ними и другие республики СССР, включая Россию, приняли Декларации о национальном суверенитете.