В Латвии начался митинг в защиту школ нацменьшинств

РИГА, 23 окт – РИА Новости. Митинг в защиту школ национальных меньшинств начался в понедельник у здания министерства образования и науки Латвии в Риге, передает корреспондент РИА Новости.
Ряд русских организаций Латвии ранее обратились с открытым письмом к премьер-министру Марису Кучинскису, выражая недовольство инициативой о переходе только на латышский язык обучения, которая была поддержана и премьером.
По мнению авторов письма, в случае перехода школам будет причинен непоправимый вред: ученикам будет еще сложнее осваивать материал, уровень их знаний по сравнению с латышскими школьниками, обучающимися на родном языке, будут ухудшаться.
В Латвии один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного, несмотря на то, что на нем говорит около 40% населения страны. Школы нацменьшист сейчас имеют право преподавать 40% общеобразовательных предметов на своем родном языке. Реформа министерства образования предусматривает их полный перевод на латышский язык обучения.