В Латвии начался митинг в защиту школ нацменьшинств

РИГА, 23 окт – РИА Новости. Митинг в защиту школ национальных меньшинств начался в понедельник у здания министерства образования и науки Латвии в Риге, передает корреспондент РИА Новости.

В мероприятии, по словам организаторов, принимают участие несколько сот человек, в том числе экс-депутаты Сейма Латвии и действующие депутаты Европарламента – Андрей Мамыкин и Татьяна Жданок. В руках люди держат плакаты с надписями: "Право на родной язык", "Латышский + русский язык = дружба" и другие. Никто из министерства к протестующим пока не вышел.

Ряд русских организаций Латвии ранее обратились с открытым письмом к премьер-министру Марису Кучинскису, выражая недовольство инициативой о переходе только на латышский язык обучения, которая была поддержана и премьером.

По мнению авторов письма, в случае перехода школам будет причинен непоправимый вред: ученикам будет еще сложнее осваивать материал, уровень их знаний по сравнению с латышскими школьниками, обучающимися на родном языке, будут ухудшаться.

В Латвии один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного, несмотря на то, что на нем говорит около 40% населения страны. Школы нацменьшист сейчас имеют право преподавать 40% общеобразовательных предметов на своем родном языке. Реформа министерства образования предусматривает их полный перевод на латышский язык обучения.