Баллистические ракеты КНДР скоро смогут долетать до США, заявил Джонсон

ЛОНДОН, 23 окт – РИА Новости. Дальность полета межконтинентальных баллистических ракет, которые испытывает Северная Корея, скоро достигнет США, заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.
По его словам, Северная Корея на сегодняшний день уже провела 19 ракетных и 6 ядерных испытаний.
По его словам, сейчас пришло время для "смены курса в Северной Корее", также международному сообществу надо сосредоточиться на том, чтобы сделать страну свободной от ядерного оружия. Также Джонсон отметил, что ни у одного из соседей КНДР притязаний на территорию государства нет.
В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.
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