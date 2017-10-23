Баллистические ракеты КНДР скоро смогут долетать до США, заявил Джонсон

ЛОНДОН, 23 окт – РИА Новости. Дальность полета межконтинентальных баллистических ракет, которые испытывает Северная Корея, скоро достигнет США, заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

"Считается, что Ким (глава КНДР Ким Чен Ын — ред.) подбирается к тому, чтобы иметь возможность запустить ракеты до континентальных Соединенных Штатов", — заявил Джонсон в понедельник, выступая с докладом в Королевском институте международных отношений (Chatham House) в Лондоне.

По его словам, Северная Корея на сегодняшний день уже провела 19 ракетных и 6 ядерных испытаний.

По его словам, сейчас пришло время для "смены курса в Северной Корее", также международному сообществу надо сосредоточиться на том, чтобы сделать страну свободной от ядерного оружия. Также Джонсон отметил, что ни у одного из соседей КНДР притязаний на территорию государства нет.

Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>