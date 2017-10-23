В ООН заявили, что кризис рохинджа в Мьянме далек от завершения

ЖЕНЕВА, 23 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Кризис народности рохинджа в Мьянме далек от завершения, государства ООН должны найти решение для причин конфликта, которые привели к такому большому количеству беженцев, заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, выступая на открытии международной донорской конференции по помощи беженцам рохинджа.

По данным Международной организации по миграции, после вспышки насилия в штате Северный Ракхайн 27 августа, за два месяца Мьянму покинули 589 тысяч рохинджа. Все они переместились в соседний Бангладеш, в два лагеря для беженцев, где уже находились свыше 200 тысяч их земляков. В настоящий момент в Бангладеш насчитывается 801,505 тысячи беженцев рохинджа.

"Серьезные нарушения прав человека продолжают совершаться в штате Северный Ракхайн. Мы все еще сталкиваемся со строгими ограничениями доступа (в Мьянме – ред.), что подрывает наши возможности оценить нужды и оказать помощь. Этот вопрос надо решить", — сказал он.

Лоукок подчеркнул, что государства-участники конференции должны попытаться найти решение причин конфликта. Он напомнил, что ООН призывает власти Мьянмы прекратить насилие и преследование рохинджа, обеспечить беспрепятственный гуманитарных доступ на свою территорию, а также безопасный и достойный возврат беженцев обратно в места их проживания. По его словам, в настоящее время данный кризис далек от завершения.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Мусульмане-рохинджа из Мьянмы ищут убежища в соседнем Бангладеше

Лоукока поддержал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Все кризисы, касающиеся беженцев, должны быть сфокусированы на их решении с самого начала. Особенно этот кризис, в котором неразрешенные проблемы привели к росту числа беженцев. Так что, если мы не обратимся к причинам кризиса в Мьянме, мы не увидим конца этого кризиса, и скоро будем просить больше денег. И даже если мы найдем решение, то оно не будет устойчивым", — сказал он.

Гранди отметил, что необходимо подумать об урегулировании ситуации внутри Северного Ракхайна с максимальным привлечением всех сторон.

Генеральный директор Международной организации по миграции Вильям Лейси Свинг, в свою очередь, отметил, что вопрос с беженцами требует неотложного решения, так как их количество в Бангладеш стремительно приближается к 900 тысячам.

"Мы приближаемся к цифре в 900 тысяч беженцев рохинджа, которые прибыли в Бангладеш. Это стоит дорого для страны. Ситуация требует от всех нас незамедлительного реагирования… Несмотря на выделение огромных средств и ресурсов, мы сталкиваемся с все большими запросами, которые потребуют еще больших средств", — пояснил он.

По его словам, мировые лидеры должны начать политический процесс, который позволит беженцам рохинджа по своему желанию вернуться в Мьянму, в безопасности. А власти Мьянмы должны обеспечить необходимые условия для этого возвращения.

Международная донорская конференция, проходящая в Женеве в понедельник, организована Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов, Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организацией по миграции, Европейским Союзом и правительством Кувейта. Планируется, что по ее итогам будет собрана помощь для 1,2 миллиона человек. Гуманитарным организациям ООН необходимо 434 миллиона долларов для обеспечения поддержки и помощи беженцам рохинджа в Бангладеш. В настоящий момент программа профинансирована только на 27%.

Правительство Кувейта сообщило, что выделит 50 миллионов долларов на нужды рохинджа. Еще 7 миллионов долларов предоставят Объединенные Арабские Эмираты.