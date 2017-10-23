В ООН заявили, что кризис рохинджа в Мьянме далек от завершения

ЖЕНЕВА, 23 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Кризис народности рохинджа в Мьянме далек от завершения, государства ООН должны найти решение для причин конфликта, которые привели к такому большому количеству беженцев, заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, выступая на открытии международной донорской конференции по помощи беженцам рохинджа.
"Серьезные нарушения прав человека продолжают совершаться в штате Северный Ракхайн. Мы все еще сталкиваемся со строгими ограничениями доступа (в Мьянме – ред.), что подрывает наши возможности оценить нужды и оказать помощь. Этот вопрос надо решить", — сказал он.
Лоукок подчеркнул, что государства-участники конференции должны попытаться найти решение причин конфликта. Он напомнил, что ООН призывает власти Мьянмы прекратить насилие и преследование рохинджа, обеспечить беспрепятственный гуманитарных доступ на свою территорию, а также безопасный и достойный возврат беженцев обратно в места их проживания. По его словам, в настоящее время данный кризис далек от завершения.
Лоукока поддержал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
"Все кризисы, касающиеся беженцев, должны быть сфокусированы на их решении с самого начала. Особенно этот кризис, в котором неразрешенные проблемы привели к росту числа беженцев. Так что, если мы не обратимся к причинам кризиса в Мьянме, мы не увидим конца этого кризиса, и скоро будем просить больше денег. И даже если мы найдем решение, то оно не будет устойчивым", — сказал он.
Гранди отметил, что необходимо подумать об урегулировании ситуации внутри Северного Ракхайна с максимальным привлечением всех сторон.
Генеральный директор Международной организации по миграции Вильям Лейси Свинг, в свою очередь, отметил, что вопрос с беженцами требует неотложного решения, так как их количество в Бангладеш стремительно приближается к 900 тысячам.
"Мы приближаемся к цифре в 900 тысяч беженцев рохинджа, которые прибыли в Бангладеш. Это стоит дорого для страны. Ситуация требует от всех нас незамедлительного реагирования… Несмотря на выделение огромных средств и ресурсов, мы сталкиваемся с все большими запросами, которые потребуют еще больших средств", — пояснил он.
По его словам, мировые лидеры должны начать политический процесс, который позволит беженцам рохинджа по своему желанию вернуться в Мьянму, в безопасности. А власти Мьянмы должны обеспечить необходимые условия для этого возвращения.
Правительство Кувейта сообщило, что выделит 50 миллионов долларов на нужды рохинджа. Еще 7 миллионов долларов предоставят Объединенные Арабские Эмираты.