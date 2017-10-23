Составлен рейтинг самых ненадежных автомобилей

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Автомобиль Chevrolet Camaro возглавил рейтинг наименее надежных машин по мнению американских водителей. Список был составлен порталом Consumer Reports на основе опроса более 640 тысяч автовладельцев.
Одним из наименее надежных автомобилей стал также электрический кроссовер Tesla Model X, слабыми сторонами которого являются покраска, отделка, климатическая система и элементы кузова.
Кроме того, в десятку "антирейтинга" попали внедорожник GMC Acadia, хэтчбэк Fiat 500, Ford Focus и Ford Fiesta, а также Volvo XC90 и Cadillac Escalade.