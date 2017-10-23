За время митингов у Рады пострадали шесть человек

Ряженый в костюме президента Украины Петра Порошенко, который сидит на плечах у украинского казака, во время вече у здания Верховной рады в Киеве. Архивное фото

Ряженый в костюме президента Украины Петра Порошенко, который сидит на плечах у украинского казака, во время вече у здания Верховной рады в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Шесть человек пострадали за время митингов у здания Верховной рады в центре Киева, трое были задержаны, сообщила пресс-секретарь полиции украинской столицы Оксана Блищик.

"Пострадавшие – это в первый день человек из числа активистов с травмой головы, двое митингующих, которым оказали помощь на месте – им промыли глаза от слезоточивого газа, один нацгвардеец, который сейчас в госпитале, потом еще один спецназовец. И вот теперь еще один полицейский ", — приводит слова Блищик в понедельник интернет-издание " Украинская правда ".

По ее словам, также были задержаны трое мужчин, один из них шел на акцию с пистолетом и винтовкой, еще один был задержан за избиение полицейского.

Семнадцатого октября несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

Тогда же организаторы акции протеста у здания Рады заявили, что партия экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию в Киеве, остальные политические силы прекращают участие в митинге. В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Верховной рады.

В субботу внефракционный депутат Рады Юрий Деревянко заявил, что акция протеста разделилась на два сектора: военный и гражданский. Вместе с тем в ходе митингов произошли несколько стычек, есть пострадавшие с обеих сторон. На утро понедельника у Рады остаются несколько десятков человек, ситуация спокойная. Украинские власти считают, что целью организаторов этой акции была дестабилизация ситуации в стране.