В ФРГ экстремиста приговорили к пожизненному заключению, сообщили СМИ

БЕРЛИН, 23 окт – РИА Новости. Земельный суд немецкого Нюрнберга в понедельник приговорил к пожизненному заключению правого экстремиста Вольфганга П. за убийство полицейского, сообщает телеканал N24.

Вольфганг П. является членом правоэкстремистского движения "Граждане Рейха".

Сообщается, что 50-летний обвиняемый 19 октября в 2016 года открыл огонь по сотрудникам полиции, когда те в рамках плановой операции окружили его дом в Георгенсмюнде (Бавария), чтобы конфисковать оружие с советующего разрешения местных властей. Вольфганг П. сделал в общей сложности 11 выстрелов, в результате один из полицейских скончался, двое получили ранения.