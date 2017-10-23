КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Спектакль "Анна Каренина" на русском языке запретили в театре имени Старицкого в украинском городе Хмельницкий, сообщило украинское интернет-издание "Вести" со ссылкой на артистов.

Издание пишет, что известная украинская актриса Ольга Сумская, которая играет роль Анны Карениной в одноименном спектакле, сообщила, что в Хмельницком в театре им. Старицкого им запретили показывать постановку из-за того, что она на русском языке. По той же причине там сорваны гастроли Homo Soveticus Виктора Шендеровича и русскоязычного столичного театра "Черный квадрат".

"Запрещают Льва Толстого на языке оригинала, а между тем это произведение входит в школьную программу как зарубежная литература", — рассказала актриса.

Также удивлен продюсер спектакля по Шендеровичу Михаил Бондаренко. "Тринадцать лет назад мне запрещали Виктюка во Львове. Сегодня в Хмельницком запрещают Голенко (режиссер и постановщик спектакля Максим Голенко — ред.). Причина та же — "разврат" и "русская речь" на сцене", — заявил он.

"За отмену спектаклей в Хмельницком отвечает директор театра, которая, нарушив договоренности, отказалась заключать договор аренды под давлением местных активистов. Я крайне негативно отношусь к таким решениям, потому что на законодательном уровне не запрещено показывать русскоязычные постановки, как не прописано и то, что артисты должны говорить только на украинском. И в Хмельницком это уже не первые гастроли с "Анной Карениной". А в прошлом году мы с Олей со спектаклями "Медведь и Предложение" по Чехову и "Сублимация любви", они тоже на русском, объездили половину Западной Украины — во Львове, Луцке, Тернополе, Ровно и в том же Хмельницком были", — рассказал изданию украинский актер Виталий Борисюк, муж Ольги Сумской.

Телефоны, по которым корреспондент РИА Новости попытался дозвониться в театр, не отвечают; с сайта театра удалены контактные данные.

Ранее в Раде подписали закон "О гастрольных мероприятиях в Украине". Теперь организаторы гастролей российских артистов, прежде чем привезти их в Украину, обязаны просить разрешение у СБУ.