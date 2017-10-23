"Укрэнерго" не планирует веерных отключений электричества

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Исполняющий обязанности директора украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук в понедельник заявил, что в текущем отопительном сезоне удастся избежать веерных отключений, несмотря на дефицит угля.

Минувшей зимой украинские радикалы блокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике, предусматривающие, в частности, веерные отключения электричества. В июле Ковальчук сообщал, что действие чрезвычайных мер в энергетике прекращено, но к ним могут вернуться в октябре, если будут сорваны сроки поставок угля.

"Гарантировано не будет, как было в конце 2014 года. Это я вам могу обещать, так как есть хорошая новость, мы учимся и мы готовы к таким событиям. Незапланированных отключений, которые называют веерными, точно не будет", — сказал Ковальчук в ходе международного энергетического форума "Неделя открытой энергетики-2017" в Киеве.

По его словам, текущая зима гарантированно пройдет без серьезных проблем для потребителя. "Мы готовы к зиме. Сетевые магистрали готовы к зиме, тепловые электростанции в соответствии с графиком провели ремонт блоков. Но это не означает, что страна в целом чувствует себя комфортно. На первое место три года подряд выходит проблема поставок угля", — сказал Ковальчук.

Он сообщил, что на сегодняшний день запасы угля "самые низкие с конца 2014 года". "Нас от такого дефицита (который был в 2014 году — ред.) отделяет всего 400 тысяч тонн. Темпы сжигания угля на сегодняшний день — 250 тысяч тонн. Это ситуация, которая не то что вызывает обеспокоенность, это ситуация постоянного нахождения в кризисе", — добавил исполняющий обязанности директора "Укрэнерго".

Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли, поэтому Киеву приходится импортировать уголь.