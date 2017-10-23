В Киеве несколько десятков человек продолжают протесты у Рады

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Несколько десятков человек продолжают в понедельник акцию протеста возле здания Верховной рады Украины, они обсуждают, какие реформы необходимо провести в стране, передает корреспондент РИА Новости.

В минувшую пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Верховной рады.

В палатках на проезжей части улицы Грушевского находятся в основном люди в камуфляжной форме с шевронами батальона "Донбасс", но есть также с опознавательными знаками нацбатальона "Айдар". Среди протестующих находится депутат Рады от фракции "Самопомощь", один из организаторов торговой блокады Донбасса Семен Семенченко.

В Мариинском парке неподалеку от здания украинского парламента стоят несколько десятков палаток, но людей возле них почти нет. В большинстве палаток установлены печки, судя по дыму из дымоотводных труб, протестующие их топят. Организаторы акции протеста значительно расширили территорию кухни палаточного городка. Они поставили отдельный шатер, под которым несколько человек готовят еду на полевой кухне.

Протестующие стоят группами и активно критикуют нынешнюю украинскую власть, а также рассуждают, какие реформы необходимо провести в стране. Периметр палаточного городка и здание парламента охраняют несколько сотен полицейских и бойцов Нацгвардии. Обстановка в правительственном квартале в центре Киева спокойная.

Семнадцатого октября несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

В четверг Рада приступила к выполнению некоторых требований, в частности отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.