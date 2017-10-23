Жители Венето и Ломбардии проголосовали за автономию областей

Избирательный участок в Милане, где проходит референдум об автономии Ломбардии. 22 октября 2017

Избирательный участок в Милане, где проходит референдум об автономии Ломбардии. 22 октября 2017

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Жители североитальянских областей Ломбардия и Венето в ходе консультативных референдумов высказались за расширение автономии регионов. За расширение автономии Венето высказались более 98% проголосовавших, Ломбардии — 95%.

В соответствии со статьей 116 конституции Италии пять областей страны — Сицилия, Сардиния и приграничные северные Трентино-Альто-Адидже, Фриули-Венеция-Джулия и Валле д'Аоста — имеют "особые формы и условия автономии согласно специальным статутам, одобренным конституционными законами".

Именно на этот особый статус претендуют теперь Ломбардия и Венето. Примечательно, что эти регионы входят в четверку основных итальянских областей, которые переводят в госбюджет Италии больше финансовых средств, чем получают потом из центра в виде субвенций.

Референдумы состоялись 22 октября. В истории Италии такие консультации с населением регионов проводятся впервые. Оба референдума формально не повлекут за собой обязательных правовых последствий.

Как голосовали в Венето

В голосовании по автономии Венето, по сведениям местных властей, приняли участие свыше 57% избирателей.

"Это победа жителей Венето, победа гражданского сознания, победа людей, которые хотят быть хозяевами в своем доме", — сказал президент области Лука Дзайа.

Он назвал это "историческим решением, которое будет иметь серьезные последствия".

"За автономию проголосовали более двух миллионов граждан. Это начало новой истории Венето", — заявил РИА Новости Дзайа.

Он также пообещал уже в понедельник начать работу над "контрактом, который мы предложим центральным властям".

Глава области отметил, что региональная электронная система по проведению референдума в воскресенье подверглась серьезной хакерской атаке.

Как голосовали в Ломбардии

В свою очередь, в Ломбардии за расширение автономии проголосовали95% жителей. Об этом рассказал губернатор области Роберто Марони.

"Спасибо трем миллионам ломбардцев, которые пришли голосовать, и тем 95%, которые отдали свой голос за ответ "да", — сказал он.

Марони также подчеркнул, что Ломбардия добилась исторического результата, так как здесь впервые применялась система электронного голосования, неприступная для хакерских атак.

Он добавил, что больше 3% проголосовавших высказались против расширения полномочий региона, 0,9% бюллетеней оказались пусты.

Марони также напомнил, что перед референдумом он хотел, чтобы явка преодолела порог в 34%.

"На данный момент я могу сказать, что обработано около трети данных, явка превысила 40%. Я не соревнуюсь с (губернатором Венето) Дзайей, но я счастлив тем, что мы можем объединить усилия и начать битву века", — сказал он.

"Звонок для Европы"

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев прокомментировал прошедшие референдумы и напомнил о референдуме в Каталонии.

"В рамках единого ЕС регионы уже не нуждаются в государствах. ЕС и так дает все плюсы, которые дает единое государство: отсутствие границ, таможен, свободное передвижение, единая экономика. Поэтому наиболее развитые и богатые регионы считают, что без участия в этих государствах им будет лучше", — сказал Журавлев.

Он предположил, как дальше могут развиваться события.

"Психологическое и культурное стремление к отделению в этих итальянских регионах было всегда, и сегодня оно уже не сдерживается экономической целесообразностью", — отметил он.

По его словам, развитие событий зависит от реакции итальянского правительства, и как руководство региона будет трактовать эту самостоятельность: как немедленный выход и создание собственного государства или как начало неких переговоров с итальянским правительством о новом статусе региона.

"Но это очередной звонок, который хоронит современное представление о государстве, делает его анахронизмом в Европе", — заключил Журавлев.

"Желание перемен"

В свою очередь, заместитель национального секретаря партии "Лига Севера", депутат Европарламента Лоренцо Фонтана заявил, что результаты референдума — это показатель желания перемен, особенно жителей Венето, которые уже годами добиваются автономии.

"Мы надеемся, что это начало процесса, который приведёт к тому, что Италия станет страной с федеративным устройством. Это даст возможность Ломбардии и Венето иметь полномочия и деньги, которые они зарабатывают и которые сейчас зачастую оседают в котле государства", — заявил он.

По его словам, население обеих областей дало сигнал о необходимости изменения "немощного государства, которое не работает".

"Но перемены должны коснуться не только Италии, но и Евросоюза. Он превращается в технократию, которая имеет все признаки того, чтобы привести его к диктатуре. Она наступает тогда, когда пропадает уважение к людям и к народам и их особенностям", — подчеркнул Фонтана.

Он считает, что Европа станет сильной, если начнёт уважать народы и государства с теми различиями, которые у них имеются.

"Вместо этого Евросоюз делает все для крупных промышленников и банков и ничего ради простых людей. Подобная система не может понравиться никому", — заключил один из лидеров "Лиги севера".

"Импульс от народа"

В свою очередь, председатель областного совета Ломбардии Раффаэлле Каттанео заявил, что придется принять как данность тот факт, что несколько миллионов жителей Ломбардии решили, что регион выполняет свои обязанности лучше, чем центральные власти.

Он подчеркнул, что победа могла быть крупнее, если бы явка была выше.

"Явка в 40 процентов для референдума, который замалчивался на телевидении и национальными СМИ, — это значимый результат", — подчеркнул Каттанео.

По его словам, областной совет Ломбардии уже во вторник начнет обсуждение результатов, после чего в ноябре должен принять резолюцию. Ее направят в Рим для рассмотрения в парламенте вопроса о расширении автономии области.

Его соратник, депутат областного совета Ломбардии Яри Колли считает, что самым богатым в Италии областям нужно самим распоряжаться своими ресурсами.

"Жители устали от того, что средства, заработанные Венето и Ломбардией, оказываются в чьих-то чужих руках и не остаются на их территории", — сказал он.

По его словам, жители Венето и Ломбардии показали, что не приемлют ситуации, при которой одни регионы страны зарабатывают за счет других. "Правительство Италии не может бойкотировать эти результаты и будет вынуждено идти на компромиссы", — сказал Колли.

"Это первый подобный референдум в нашей истории. Не сомневаюсь, что его значение для всей политической системы Италии будет огромным", — вторит ему член областного совета Венето Лучано Сандона.

По его мнению, референдумы дадут сильнейший импульс политикам, и важно, что этот импульс исходит от народа.

"Люди хотят большей автономии, они хотят сами заниматься решением своих проблем и сами распоряжаться своими ресурсами, которые сейчас просто уходят в Рим", — сказал он в беседе с РИА Новости.