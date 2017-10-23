Все проблемы в Ираке надо решать через диалог, заявил Сергей Лавров

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Россия уважает территориальную целостность и суверенитет Ирака, все проблемы в стране должны решаться через диалог с участием всех этнических, конфессиональных и политических групп, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел Ирака Ибрагимом Джаафари.

"Хотел бы еще раз подтвердить нашу приверженность уважению суверенитета, территориальной целостности Ирака, приверженность тому, чтобы все проблемы, которые возникают, решались через инклюзивный национальный диалог с участием и учетом интересов всех этнических, конфессиональных и политических групп", — сказал Лавров.