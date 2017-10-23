Китай поддержал российскую позицию по корейской ядерной проблеме

ПЕКИН, 23 окт — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай поддерживает позицию России по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова дипломатическими методами и призывает все заинтересованные стороны тщательно обдумать предложенный Пекином и Москвой план, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Мы выражаем поддержку словам господина Лаврова. Решение ядерной проблемы Корейского полуострова посредством консультаций и переговоров – общее желание всего международного сообщества, а также является требованием соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Это также последовательная позиция Китая", — заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя слова российского министра.
"Китай и Россия придерживаются одинаковой позиции по ядерной проблеме Корейского полуострова. Стороны поддерживают постоянный тесный контакт", — сказал Гэн Шуан, призвав все стороны еще раз обдумать предложенный Россией и Китаем план урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова.
Он подчеркнул, что эту проблему "невозможно решить военными методами, это лишь может привести к эскалации ситуации".
Ранее Лавров заявил, что Россия и Китай убеждены, что реализация дорожной карты будет способствовать снижению военной активности и напряжённости на Корейском полуострове, формированию в Северо-Восточной Азии системы равной и неделимой безопасности.
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