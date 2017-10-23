Китай поддержал российскую позицию по корейской ядерной проблеме

Жители Сеула наблюдают по телевизору за испытаниями ядерного оружия в Северной Корее. Архивное фото

Жители Сеула наблюдают по телевизору за испытаниями ядерного оружия в Северной Корее. Архивное фото

ПЕКИН, 23 окт — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай поддерживает позицию России по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова дипломатическими методами и призывает все заинтересованные стороны тщательно обдумать предложенный Пекином и Москвой план, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на конференции по нераспространению, заявил, что решение проблемы Корейского полуострова требует энергичных дипломатических усилий. Он подчеркнул, что "главная задача на нынешнем этапе — предотвратить военный конфликт, который неминуемо приведёт к масштабной гуманитарной, экономической и экологической катастрофе".

"Мы выражаем поддержку словам господина Лаврова. Решение ядерной проблемы Корейского полуострова посредством консультаций и переговоров – общее желание всего международного сообщества, а также является требованием соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Это также последовательная позиция Китая", — заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя слова российского министра.

"Китай и Россия придерживаются одинаковой позиции по ядерной проблеме Корейского полуострова. Стороны поддерживают постоянный тесный контакт", — сказал Гэн Шуан, призвав все стороны еще раз обдумать предложенный Россией и Китаем план урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова.

Он подчеркнул, что эту проблему "невозможно решить военными методами, это лишь может привести к эскалации ситуации".

Ранее Лавров заявил, что Россия и Китай убеждены, что реализация дорожной карты будет способствовать снижению военной активности и напряжённости на Корейском полуострове, формированию в Северо-Восточной Азии системы равной и неделимой безопасности.