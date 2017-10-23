МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Французский актер Жерар Депардье продает особняк в Бельгии, пишет газета Dernier Heure.

В конце 2012 года Депардье, возмущенный планами правительства Франции увеличить "налог для богатых" до 75%, заявил о намерении отказаться от гражданства этой страны. Тогда же он купил дом в местечке Нешен, расположенном во франкоговорящей валлонской коммуне Эстемпьюи на юго-западе Бельгии недалеко от границы с Францией.

По информации издания, объявление о продаже виллы "Белое облако" (Villa White Cloud) появилось на специализированном сайте еще в конце сентября. Цена особняка не указывается. По мнению экспертов, он стоит не менее 1,2 миллиона евро.

Отмечается, что на решение Депардье расстаться с недвижимостью могли повлиять неудачи с бизнес-проектами в регионе. Его винный погреб в Эстемпьюи был закрыт еще в 2015 году, в следующем году о банкротстве объявило еще одно предприятие актера.

Депардье получил российский паспорт в 2013 году, сохранив французское гражданство. Позже актер, который сейчас не живет в России, получил постоянную прописку в столице Мордовии Саранске.