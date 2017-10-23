Глава МИД Индии назвал возможный способ урегулирования ситуации в Мьянме

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 окт – РИА Новости. Глава МИД Индии Сушма Сварадж заявила, что ситуация в Мьянме может быть восстановлена только путем возвращения беженцев-рохинджа в штат Ракхайн.
Индийский министр выступила с таким заявлением в воскресенье в ходе визита в Бангладеш, куда с августа после эскалации насилия в Мьянме прибыли порядка 600 тысяч беженцев из Ракхайна. Текст заявления обнародовала пресс-служба МИД Индии.
Сварадж напомнила, что Индия взяла на себя обязательство предоставить финансовую и техническую помощь для реализации вместе с местными властями ряда проектов в Ракхайне. Она подчеркнула, что Индия "глубоко обеспокоена потоком насилия в штате Ракхайн" и призывает решать вопрос сдержанно, принимая во внимание благополучие населения".
Индийский министр также напомнила, что Индия оказывает гуманитарную помощь находящимся в Бангладеш беженцам. По ее оценкам, с сентября из Индии была доставлена гуманитарная помощь "примерно 300 тысячами временно перемещенных лиц".
Эскалация насилия в Ракхайне совпала по времени с дискуссией в Индии о судьбе рохинджа, не зарегистрированы ООН как беженцев и потому находящихся, по мнению Дели, нелегально на территории страны. Индийские власти заявляют, что намерены выслать до 40 тысяч представителей этой народности. В настоящее время правозащитники и сами представители рохинджа пытаются оспорить эти планы в судах Индии, аргументируя, что тем самым нарушается конституция страны и ее международные гуманитарные обязательства. Суд предписал правительству приостановить реализацию этих планов до завершения слушаний.