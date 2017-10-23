Глава МИД Индии назвал возможный способ урегулирования ситуации в Мьянме

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 окт – РИА Новости. Глава МИД Индии Сушма Сварадж заявила, что ситуация в Мьянме может быть восстановлена только путем возвращения беженцев-рохинджа в штат Ракхайн.

"Очевидно, что стабильная ситуация будет восстановлена только с возвращением временно перемещенных лиц в штат Ракхайн. По нашему мнению, единственным долгосрочным решением ситуации в штате Ракхайн является быстрое социально-экономическое и инфраструктурное развитие, которое будет иметь позитивный эффект на все общины, проживающие в штате", — заявила Сварадж.

Индийский министр выступила с таким заявлением в воскресенье в ходе визита в Бангладеш, куда с августа после эскалации насилия в Мьянме прибыли порядка 600 тысяч беженцев из Ракхайна. Текст заявления обнародовала пресс-служба МИД Индии.

Сварадж напомнила, что Индия взяла на себя обязательство предоставить финансовую и техническую помощь для реализации вместе с местными властями ряда проектов в Ракхайне. Она подчеркнула, что Индия "глубоко обеспокоена потоком насилия в штате Ракхайн" и призывает решать вопрос сдержанно, принимая во внимание благополучие населения".

Индийский министр также напомнила, что Индия оказывает гуманитарную помощь находящимся в Бангладеш беженцам. По ее оценкам, с сентября из Индии была доставлена гуманитарная помощь "примерно 300 тысячами временно перемещенных лиц".

Мьянманские военные 25 августа начали масштабную операцию против боевиков из организации "Араканская армия спасения рохинджа", организовавших синхронизированное нападение на пограничные посты, полицейские участки и воинские части в штате Ракхайн. По данным Международной организации по миграции, в соседний Бангладеш из Мьянмы бежали 589 тысяч человек, всего в стране находится порядка 800 тысяч беженцев рохинджа.

Эскалация насилия в Ракхайне совпала по времени с дискуссией в Индии о судьбе рохинджа, не зарегистрированы ООН как беженцев и потому находящихся, по мнению Дели, нелегально на территории страны. Индийские власти заявляют, что намерены выслать до 40 тысяч представителей этой народности. В настоящее время правозащитники и сами представители рохинджа пытаются оспорить эти планы в судах Индии, аргументируя, что тем самым нарушается конституция страны и ее международные гуманитарные обязательства. Суд предписал правительству приостановить реализацию этих планов до завершения слушаний.