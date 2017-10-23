Силовики выпустили почти 930 боеприпасов за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 23 окт — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 930 боеприпасов за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращении огня.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили о 24 нарушениях перемирия в Донбассе со стороны украинских силовиков за сутки.

По данным представительства ДНР в СЦКК, на горловском направлении применялось легкое стрелковое оружие, на донецком направлении — минометы калибра 120 миллиметров (17 мин) и 82 миллиметра (42 мины), БМП/БТР (502 выстрела), РПГ/СПГ (90 гранат), АГС (203 гранаты), крупнокалиберное стрелковое, снайперское и легкое стрелковое оружие. На мариупольском направлении использовались минометы калибром 82 миллиметра, было выпущено 43 мины, добавили в ведомстве.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 929 единиц", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

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