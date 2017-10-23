СМИ сообщили об обысках у мэра Одессы

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Правоохранители проводят обыски у мэра Одессы Геннадия Труханова, передает в понедельник украинское информагентство УНИАН со ссылкой на одного из депутатов Одесского горсовета; в Национальном антикоррупционном бюро и мэрии не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть это.

"По его данным (депутата — ред.), обыски проводятся с утра по месту жительства и работы Труханова. Следственные действия якобы идут в связи с уголовным производством, которое проводит Национальное антикоррупционное бюро по факту приобретения по завышенной цене горсоветом здания бывшего завода "Краян", — передает агентство.

Сообщается, что в Национальном антикоррупционном бюро и мэрии Одессы пока не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть факт проведения обысков. Также в пресс-службе мэрии сказали, что не знают, есть ли Труханов на рабочем месте.